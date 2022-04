INDISCREZIONI DI FV ODRIOZOLA, UNA STRADA IN SALITA: IL REAL VUOLE 20 MLN Punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la cui conferma resta decisamente in bilico. Per il giocatore, in prestito secco dal Real Madrid e molto stimato dal tecnico Italiano, il club viola ha da tempo avviato i contatti con i Blancos... Punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la cui conferma resta decisamente in bilico. Per il giocatore, in prestito secco dal Real Madrid e molto stimato dal tecnico Italiano, il club viola ha da tempo avviato i contatti con i Blancos... NOTIZIE DI FV QUELLA VERITÀ CHE FA MALE, ORA PERÒ PARLI SUL CAMPO Ci sono calciatori che non vedi l’ora di apprezzare in campo, di contro ce ne sono altri che non vorresti più vedere nella tua squadra e questo condito da una buona dose di capacità da allenatore, direttore sportivo, profondo conoscitore del calcio insita... Ci sono calciatori che non vedi l’ora di apprezzare in campo, di contro ce ne sono altri che non vorresti più vedere nella tua squadra e questo condito da una buona dose di capacità da allenatore, direttore sportivo, profondo conoscitore del calcio insita... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi