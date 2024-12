PRIMAVERA, Alle 14 l'ultima gara del 2024 a Cagliari

Fonte: a cura di A.Gian.

Tornerà in campo oggi pomeriggio alle 14 la Fiorentina Primavera. I baby viola, reduci dal primo pareggio stagionale ottenuto giovedì scorso (0-0 al Viola Park contro l’Atalanta) sono attesi dall’ultima gara del 2024 sul campo del Cagliari, in un match che in caso di vittoria potrebbe regalare alla formazione di Galloppa il secondo posto in classifica - a quota 34 punti - a pari merito con il Sassuolo, che oggi ha battuto la Lazio in trasferta e si è riportata a -2 dalla Roma capolista. Ievoli e soci hanno di fatto lo stesso obiettivo dei neroverdi e per tornare a due punti dal primo posto avranno a disposizione tutto l’organico, compresi i “big” spesso convocati da Palladino in prima squadra.

La partita, arbitrata dal signor Colaninno della sezione di Nola, sarà visibile su Sportitalia.