PRIMAVERA, Al 45' viola avanti 2-1 sulla Juventus

Terminato da qualche istante il primo tempo della sfida di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Juventus, valevole per i quarti di finale della competizione. Dopo i primi 45' conducono 2-1 i viola, che però sono andati sotto dopo pochi minuti per via del gol segnato da Portanova. A firmare la momentanea rimonta però ci stanno pensando le reti di Maganjic (con il tacco) e del solito Vlahovic.

