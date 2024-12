PRIMAVERA, Al 45' la Fiorentina vince sulla Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina Under 20 in vantaggio per 3-0 sui pari età della Lazio alla fine del primo tempo. Se la squadra confermasse questo risultato i viola sarebbero prima e nella prossima giornata ci sarebbe il big match con il Sassuolo di Bigica, secondo. Ha sbloccato il risultato Tarantino al 21' poi Caprini ha realizzato il raddoppio con un grande gol; il tris è firmato da Braschi (nella foto) al 42'.