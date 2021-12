PRESTITI, Zurkowski e Fruk Ko. Novità su Dalle Mura

Dopo il weekend che ha visto Luca Ranieri tornare a Firenze da avversario, facciamo il consueto punto sulla situazione dei giocatori di proprietà della Fiorentina che si stanno mettendo in mostra ad altre latitudini, partendo proprio dal terzino della Salernitana:

Schierato per la quindicesima volta consecutiva titolare, Ranieri ha interpretato il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia con dedizione e anche buona qualità e, forse stimolato dal ritorno a casa, disputa una delle sue migliori prestazioni nell’ultimo periodo, limitando Callejon e Odriozola e risultando tra i migliori di una squadra che è sembrata ancora una volta fuori contesto rispetto alla categoria. Rimanendo in Serie A, ancora guai fisici per Szymon Zurkowski: autore di una sontuosa prestazione al Diego Armando Maradona di Napoli che potrebbe accendere gli interessi di alcune big su di lui, il centrocampista polacco dell'Empoli è stato costretto ad uscire al 78' per un problema alla spalla che dovrà essere valutato in questi giorni.

In Serie B, torna a fare punti il Cosenza di Gabriele Gori, ma l’attaccante classe ’99 fatica ancora nell’1-1 di Frosinone. Sostituito nella ripresa da mister Occhiuzzi (che ritornava sulla panchina dei rossoblù dopo l’esonero di Zaffaroni), il numero nove dei calabresi si fa notare più per i controlli errati che per altro, risultando ancora una volta inoffensivo davanti e allungando così ad un mese e mezzo il periodo di digiuno ( per Gori 6 gol in campionato, ma l’ultimo è datato 27 ottobre). Per Gabriele Ferrarini un buon impatto sulla partita del suo Perugia a Parma; entrato dopo l’intervallo al posto di Segre, l’esterno mancino ha dato la scossa agli umbri, che hanno pareggiato pochi minuti dopo il suo ingresso (partita terminata 1-1). Chiudiamo il giro nella serie cadetta con novità sulla situazione legata al futuro di Christian Dalle Mura; in campo ancora tutto fermo, col difensore diciannovenne che non ha ancora esordito (e difficilmente lo farà) con la maglia della Cremonese. Fuori si muove qualcosa: come testimoniato dagli inviati di FirenzeViola.it, la scorsa settimana Luca Puccinelli (agente del giocatore) è stato visto al CS Davide Astori ed è probabile che al centro dell’incontro con i dirigenti viola ci sia stato il futuro del difensore, che sta valutando insieme al suo entourage la possibilità di cambiare aria a gennaio.

In Lega Pro, continua il periodo buio del Siena di Tofol Montiel: quarta sconfitta consecutiva per i bianconeri con lo spagnolo, entrato a dieci minuti dalla fine, relegato nuovamente a ruolo di comparsa nel ko interno contro il Pontedera. Buone notizie in chiave viola arrivano invece da Firenzuola, dove Mattia Fiorini sembra essersi ripreso al meglio dall’infortunio al piede che gli ha fatto saltare i primi due mesi di stagione: la gara contro la Pro Vercelli è stata la sua terza consecutiva da titolare, una sconfitta casalinga per 2-0 in cui Fiorini si è distinto comunque per il buon lavoro fatto come schermo davanti alla difesa. Spostandoci a Gubbio, Simone Ghidotti e Samuele Spalluto stanno diventando sempre più punti cardine dei rossoblù: nonostante la sconfitta per 3-2 patita sul campo del Modena, il portiere classe 2000 è stato autore di due spettacolari interventi che hanno tenuto a galla i suoi e l’attaccante, dopo tre partite consecutive in rete, pur non segnando ha partecipato alle marcature dei rossoblù con uno splendido assist a Sarao in occasione del momentaneo 2-2.

Un salto all’estero: dopo i due gol in Coppa di Belgio, Christian Kouame torna a segnare anche in campionato: destro vincente da pochi passi per l’attaccante ivoriano, che ha aperto le danze nel comodo successo dell’Anderlecht contro il Seraing. Dopo alcune difficoltà di ambientamento l’attaccante di proprietà della Fiorentina sembra essersi calato al meglio nel club belga ed il tecnico Vincent Kompany gli ha affidato il ruolo di seconda punta nell’attacco a due completato da Zirkzee. In Croazia, weekend nero per Toni Fruk: il fantasista classe 2001 del Gorica è sfortunato protagonista nella gara di campionato contro il Rijeka: il nazionale croato Under 21 prima fallisce una ghiotta occasione a pochi minuti dal fischio d’inizio e poi, qualche minuto dopo, è costretto a lasciare il campo per un infortunio che preoccupa il tecnico del Gorica, che si consola con la vittoria per 2-1. Chiudiamo registrando la crescita esponenziale di Jacob Rasmussen e del suo Vitesse, ormai una realtà consolidata nel calcio olandese ed europeo. I gialloneri infatti vincono due partite nel giro di due giorni: la prima in Conference contro il Mura, successo che, in caso di annullamento della gara tra Tottenham e Rennes (match rinviato a causa del focolaio di Covid in casa Spurs) permetterebbe ai gialloneri di accedere ai playoff come seconda del girone; la seconda vittoria è arrivata ieri, un 2-1 contro l’Heracles che mantiene il Vitesse al quarto posto in Eredivisiee. In entrambe le partite Rasmussen ha giocato titolare nel consueto ruolo di centrale sinistro nella difesa a tre, posizione in cui già da un anno è tra i migliori interpreti in Olanda.