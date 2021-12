DALLE MURA, A Cremona non ha spazio: ACF riflette

Tra gli argomenti affrontati dalla dirigenza con l'agente Luca Puccinelli, che in viola ha Riccardo Saponara (del quale si sta valutando il rinnovo) e Christian Dalle Mura, c'è stata anche e soprattutto la situazione del difensore viareggino. Andato a Cremona - piazza dove era già cresciuto Castrovilli in prestito - a fine mercato estivo, il giocatore non sta trovando spazio e la società, con l'agente, - come appreso da Firenzeviola - sta valutando il da farsi con il giovane che in una categoria inferiore doveva giocare e fare la sua esperienza come invece non sta accadendo. Tante le riflessioni, compresa quella di riportarlo a Firenze se non dovesse esserci una squadra in Italia o all'estero in grado di dargli spazio.