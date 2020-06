PRESTITI, Super Amrabat. Zurkowski torna in campo

È stato un week-end di grande spolvero per alcuni dei giocatori che la Fiorentina ha in prestito in giro per l'Europa e per l'Italia. Su tutti si sono messi in mostra Amrabat e Zurkowski, autori di ottime prestazioni con l'Hellas e l'Empoli.

SERIE A - Come detto, a prendere la scena è stato Sofyian Amrabat con una prestazione incredibile al ritorno in campo contro il Cagliari. Statistiche fenomenali (59 passaggi riusciti e 12 duelli vinti su 18, tanto per dirne un paio) che gli sono valsi il premio di migliore in campo del match contro i sardi al pari dell'ex viola Di Carmine. Valentin Eysseric era assente per infortunio. Bryan Dabo invece giocherà domani, sempre contro il Cagliari, mentre Riccardo Saponara sarà impegnato questa sera contro il Milan. Quindici minuti finali nella vittoria contro la Sampdoria senza particolari squilli per Biraghi.

SERIE B - Buona prestazione per Szymon Żurkowski nella sconfitta dell'Empoli contro lo Spezia, quantomeno perché ha permesso al polacco di mettere minuti delle gambe dopo una prima parte di prestito non proprio ottimale. Oltre 20 minuti per lui.

ESTERO - Gol per David Hancko nella vittoria per 4-1 del suo Sparta Praga, mentre Pedro è rimasto in panchina per tutta la partita nel 3-0 del Flamengo contro il Bangu alla ripartenza del campionato brasiliano. Neanche panchina per Kevin-Prince Boateng nel Besiktas.