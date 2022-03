PRESTITI, Spalluto torna al gol. Zurko da nazionale

Torna l’appuntamento con la rubrica sui prestiti viola: come ogni settimana, diamo uno sguardo a come se la stanno cavando i tanti calciatori di proprietà della Fiorentina impegnati in giro per l’Italia e l’Europa con altre squadre:

SERIE A: Nel pareggio a reti bianche sul campo del Genoa, Marco Benassi colleziona la sua seconda presenza da titolare dal trasferimento ad Empoli; il centrocampista azzurro a Genova non lascia grande traccia nel match, anzi soffre parecchio il dinamismo della mediana avversaria e viene sostituito da Andreazzoli poco dopo l’ora di gioco. Buona invece la prova di Szymon Zurkowski, ormai una certezza nell’Empoli di questa stagione: 73’ minuti di intensità in mezzo al campo; l’annata del classe ‘97 è finora da incorniciare, con 26 presenze, 5 gol e 2 assist in campionato ed una serie di prestazioni che non solo hanno attirato l’attenzione dei grandi club ma anche della Nazionale polacca, col CT Michniwicz che ha deciso di convocarlo per la prima volta per il prossimo ritiro. Altra serataccia invece per Luca Ranieri con la maglia della Salernitana: il difensore di scuola viola viene schierato nuovamente dal primo minuto e, sulla sinistra, soffre costantemente la spinta di Dumfries ed è corresponsabile in occasione di almeno due dei 5 gol con cui l’Inter strapazza i campani.

SERIE B: Nel Pordenone, altra maglia da titolare per Christian Dalle Mura, schierato ancora una volta dal primo minuto come centrale di difesa; il classe 2002 non sfigura contro il Pisa, ma la sua buona prova non evita comunque l’ennesima sconfitta alla fanalina di coda del campionato. Sempre nel Pordenone, diamo uno sguardo anche alla stagione di Alessandro Lovisa, mediano prodotto del vivaio della Fiorentina che, da quando a gennaio è passato in prestito in B dalla Lucchese sta trovando spazio e minutaggio nella squadra friulana; quella contro il Pisa è stata la nona presenza in due mesi per il classe 2001, partita durante la quale ha rimediato la quinta ammonizione in B, numero che gli costerà la squalifica nel prossimo turno. Un aggiornamento sui due casi riguardanti giocatori di proprietà della Fiorentina: Gabriele Gori attende ancora l’ok per tornare in gruppo dopo un’assenza legata a una complicazione dovuta alla positività da Covid che gli ha fatto finora saltare tre mesi; passato a gennaio all’Alessandria, Michele Cerofolini aspetta il momento dell'esordio ma, causa le ottime prestazioni del primo portiere Pisseri, la strada per la titolarità sembra chiusa.

LEGA PRO: Scendendo di categoria, una buona notizia riguarda il ritorno in campo di Mattia Fiorini, che ritrova minutaggio dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le ultime tre settimane di campionato, entrando in campo al 22’ al posto dell’infortunato Nelli e disputando 68 minuti nella vittoria del suo Fiorenzula contro la Virtus Verona. Le altre buone nuove dalla Lega Pro riguardano il ritorno al gol di Samuele Spalluto: il ventunenne protagonista nelle scorse stagioni con la Primavera di Aquilani ritrova la rete nel 3-0 con cui il Gubbio supera la Vis Pesaro; il centravanti degli umbri sigla il tris con un gran gol, chiudendo una ripartenza dei suoi con una sterzata al limite dell’area che fa fuori il difensore e un tiro a giro sul secondo palo su cui il portiere degli ospiti non abbozza nemmeno la parata per l'ottavo gol in campionato del numero nove. Sorride anche Simone Ghidotti, portiere del Gubbio di proprietà della Fiorentina che in occasione dell’ultima vittoria taglia il traguardo delle dieci partite senza subire gol in campionato.

ESTERO: Concludiamo con un giro fuori confine: in Turchia, brutta sconfitta per il Galatasaray di Erick Pulgar, che perde a sorpresa contro il Konyaspor in una partita dove il cileno viene sostituito a inizio secondo tempo dopo 58 minuti opachi in mezzo al campo. Festeggia invece l’Anderlecth di Christian Kouame: nella vittoria che vale il passaggio in finale di Croky Cup contro l’Eupen, l’ivoriano sigla con una delle specialità della casa (il colpo di testa in sospensione) il gol del momentaneo 3-1 in una gara poi vinta 5-3 dai bianco malva. La rete di Kouame è l’undicesima in 25 partite in Belgio, la quinta in una coppa di lega in cui è stato finora assoluto protagonista. Ancora poche tracce invece di Tofol Montiel, in campo solo per una manciata di minuti nella vittoria dell’Atletico Baleares contro l’Alocyano; in terza categoria spagnola, il ventiduenne trequartista ha finora collezionato poco più di 130 minuti di gioco in sei spezzoni di gara. Chiudiamo la nostra carrellata con la domenica tutt’altro che tranquilla di Jacob Rasmussen: il centrale di difesa del Vitesse è come sempre titolare in una partita che non si è tutt’ora conclusa, visto che il match tra i gialloneri e lo Sparta Rotterdam è stato sospeso a pochi minuti dal 90’ a causa di alcuni scontri che hanno visto protagonisti i tifosi sugli spalti.