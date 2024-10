PRESTITI, Primo gol in A per Bianco. A segno Brekalo e Sabiri

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Il Monza vince una partita importante per 0-3 in casa del Verona e tra i protagonisti c'è anche Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002 è entrato al 72'e sette minuti dopo ha messo il punto esclamativo alla gara segnando il suo primo gol in carriera in Serie A. Bianco ha cominciato con il piede giusto la sua avventura al Monza, disputando metà delle presenze dal primo minuto.

SERIE B

Il bari pareggia in casa 1-1 contro il Catanzaro. Tra gli undici titolari dei padroni di casa presente l'esterno classe 2004 Costantino Favasuli che lascia il campo al 75'. Titolare anche il classe 2006 Niccolò Fortini che peròha perso con la sua Juve Stabia in casa contro la Cremonese per 1-2. Fortini è comunque rimasto in campo per 73 minuti. Seconda presenza consecutiva da titolare per Lorenzo Lucchesi, il difensore classe 2003 ha giocato tutti e 90 i minuti nella sfida contro il Frosinone vinta dalla Reggiana per 2-0.

SERIE C

Quarta vittoria consecutiva per il Pescara che vince 0-1 in casa della Spal e si conferma al primo posto del Girone B di Serie C. In campo per tutta la gara il terzino Edoardo Pierozzi.

ESTERO

M'Bala Nzola ha giocato titolare nella vittoria del Lens per 0-2 in casa del Saint Etienne giocando per 64 minuti. Buona la gara dell'attaccante, al centro però di una vicenda con l'allenatore Will Still per la scelta sbagliata dei tacchetti da parte dell'angolano. In turchia arriva il primo gol con il Kasimpasa per Josip Brekalo che contribuisce alla vittoria della sua squadra in casa dell'Alanyaspor per 1-2. Dal 67' in campo anche Antonin Barak che ha contribuito alla vittoria del Kasimpasa. Gino Infantino è sceso in campo per 22 minuti con l'Al-Ain, ma non ha potuto evitare la sconfitta per 4-5 contro l'Al-Hilal. Infine, a segno anche Abdelhamid Sabiri che entra nel secondo tempo e segna ilgol del vantaggio dell'Ajman nella vittoria per 2-1 agli ottavi di finale della Coppa degli Emirati Arabi.