PRESTITI, Buona la prima per Amatucci e Distefano

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE B

Inizia come meglio non poteva l'avventura in Serie B per Filippo Distefano. Il classe 2003 che quest'anno si è accasato al Frosinone ci ha messo solo 20 minuti per entrare nel cuore dei tifosi ciociari, realizzando la rete del pareggio contro la Sampdoria che è valsa il primo punto in campionato. Il nativo di Camaiore era subentrato al posto di Ambrosino intorno all'ora di gioco e a dieci minuti dal termine ha bucato con un bel colpo di testa la porta difesa da Ghidotti. Ottima partenza anche per Lorenzo Amatucci, passato in prestito alla Salernitana e subito autore di un assist per il momentaneo pareggio di Daniliuc al 93' prima che i granata riuscissero a trovare la vittoria al 97'. Va peggio invece a Costantino Favasuli e al suo Bari, sconfitti al debutto al San Nicola per 3-1 dalla Juve Stabia. Per il terzino classe 2004 soli 59 minuti in campo.