PRES. C. EBRAICA FI, Vanno denunciati questi eventi

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it sono le parole di Enrico Fink, Presidente del Consiglio della Comunità Ebraica a Firenze, che ha parlato oggi a Radio Firenzeviola dei brutti cori dei tifosi della Juventus sentiti a Firenze: "Queste cose non vanno ignorate e la repressione purtroppo è necessaria. Ma bisogna lavorare affinché si capisca che è una roba brutta, che utilizzare epiteti razzisti più che fare arrabbiare mette in luce un'arretratezza del proprio gruppo. Bisogna fare in modo che ci sia consapevolezza. Forse bisognerebbe anche denunciare più spesso e adesso accade così: un tempo si chiudeva più facilmente un occhio. Voglio essere ottimista e dire questo, che se ne parla di più perché si segnalano di più questi episodi. C'è un problema annoso legato anche alle scuole, anche se non è dappertutto così. Viene fatto tanto lavoro ma fatti come quelli dell'altro giorno ci dicono che è un lavoro lungo. Però è importante per tutti".

CLICCA QUI per leggere l'intervista completa in esclusiva su FV