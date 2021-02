PRANDELLI, Troppa frenesia: stop a pensieri negativi

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara di oggi contro la Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è tornato sul ko maturato contro i blucerchiati: "Diventa difficile commentare una partita come suqesta. Ci portiamo a casa un’ottima prestazione, non dobbiamo fare pensieri negativi ma continuare a lavorare in questo modo. L’unica cosa che chiederò sarà quella di avere più attenzione in certi momenti della gara, visto che abbiamo preso due goal banali. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti per poter far goal. Per il resto diventa davvero complicato commentare una partita di questo genere. Dobbiamo accettare il risultato con la consapevolezza che stiamo lavorando con grande intensità, abbiamo un’ottima forma atletica. L’obiettivo è la salvezza, ce lo dobbiamo mettere in testa, tutti: la Fiorentina lotterà per non retrocedere. La realtà è questa, ci dobbiamo togliere altri tipi di pensieri ed essere più pessimisti e concreti, quando si perde palla. Come abbiamo fatto in certi momenti della gara. Il secondo gol è veramente una grande ingenuità. Poca abitudine a lottare nelle zone calde? Sono mesi che siamo in questa posizione, dobbiamo per forza essere abituati, altrimenti diventa molto complicato. L’ho percepito fin da quando ho intrapreso l’incarico. Non ci deve essere vergogna a calarsi in questa mentalità. Fiorentina il secondo peggior attacco? Perché c’è molta frenesia e poca precisione in area di rigore. I dati sono lì da leggere e ci può stare. Dispiace molto perché la Sampdoria fino al goal non aveva fatto niente".