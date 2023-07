INDISCREZIONI DI FV IND.FV, NICO, AMRABAT E ARTHUR: STRAORDINARI AL VIOLA PARK Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... NOTIZIE DI FV PORTIERE, IL NOME CALDO PER LA VIOLA È QUELLO DI GRABARA Tra le varie riflessioni che la Fiorentina sta facendo su come rinforzare la rosa a disposizioni di Italiano ci sono soprattutto quelle sul portiere. Il nome caldo in questo momento è quello di Kamil Grabara, estremo difensore danese in forza al Copenhagen. Il... Tra le varie riflessioni che la Fiorentina sta facendo su come rinforzare la rosa a disposizioni di Italiano ci sono soprattutto quelle sul portiere. Il nome caldo in questo momento è quello di Kamil Grabara, estremo difensore danese in forza al Copenhagen. Il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi