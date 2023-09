PORTIERE, IL BALLOTTAGGIO PUÒ CONTINUARE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christensen-Terracciano, la scelta di questa sera dirà qualcosa di più su come Italiano intende affrontare il ballottaggio tra i due portieri, tra titolare e secondo, tra campionato e Conference. Ma sarà davvero così? Quella di questa sera potrebbe non essere ancora la decisione definitiva. Ieri il tecnico della Fiorentina infatti ha dichiarato che non è stata ancora presa, di concerto con il preparatore Savorani che ha sicuramente l'esperienza per capire se l'alternanza tra i due è un'arma in più o un difetto che pesa sui portieri e per giudicare chi tra i due è pronto a fare il titolare inamovibile.

"Siamo indecisi quest'anno se affidare una competizione ad uno e il campionato ad un altro. Christensen è giovane, sveglio e di prospettiva, arriva da metodi e filosofie diverse, dunque dovrà adattarsi e pian pianino entrerà a pieno regime. In più è un ragazzo che vuole imparare velocemente l'italiano".

Stasera dunque capiremo se Italiano preferirà l'esperienza o la freschezza, ma già il fatto che parla di Christensen come un giovane con margini di miglioramento e che deve adattarsi e entrare a regime piano piano è un'indicazione che forse in certi casi, non necessariamente stasera, sceglierà ancora l'esperienza, indipendentemente dalla competizione.