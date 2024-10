PONGRACIC, IN CERCA DI RISCATTO: DOMENICA POTREBBE TORNARE CONTRO LA SUA EX

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra meno di una settimana ricomincerà il campionato e la Fiorentina giocherà in trasferta a Lecce per confermare quanto di buono emerso dalla vittoria contro il Milan. La squadra però tornerà ad allenarsi solo da martedì, questo perché Raffaele Palladino ha mantenuto fede alla promessa fatta di 4-5 giorni di riposo per i risultati recentemente ottenuti dalla squadra.

Qualche dubbio per Lecce - Al rientro, Palladino dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori: Kayode, Kean e Pongracic. L'esterno classe 2004 si tratta di una febbre e dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta in Salento. Moise Kean, dopo la gara contro il Milan, ha accusato una lombalgia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. L'ex Juve nelle ultime sedute ha lavorato a parte e alla ripresa degli allenamenti vedremo se riuscirà a recuperare in tempo per la gara contro il Lecce. E infine c'è Marin Pongracic, il centrale croato che ha avuto un risentimento ai flessori ed è scomparso dai radar.

L'infortunio di Pongracic - Acquistato quest'estate dal Lecce per 15 milioni più uno di bonus, Pongracic è attualmente il difensore più pagato della storia viola, ma il suo inizio di stagione non è stato certamente entusiasmante: alla prima giornata di campionato è stato espulso contro il Parma e al rientro dalla squalifica si è seduto in panchina contro il Monza, disputando poi solo gli ultimi 10 minuti nella partita al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Dopodiché lo stop che ha costretto Pongracic a saltare le partite contro Lazio, Empoli, The New Saints e Milan. Dal suo infortunio, la difesa viola ha avuto un miglioramento per quanto riguarda i gol subiti: nelle ultime quattro partite la formazione di Palladino ha subito solo due reti, tenendo la porta inviolata per ben due partite.

Un rientro da ex - Pongracic punta a ritornare a disposizione di Palladino proprio nella gara contro la sua ex squadra, ma deve fare i conti con la coppia centrale (cresciuta nel vivaio) formata da Comuzzo-Ranieri che nelle ultime due apparizioni ha conferito alla squadra una maggiore solidità. Dopo le prime uscite con la difesa a tre, dove Pongracic è sembrato essere un pesce fuor d'acqua, adesso l'allenatore dei viola ha fatto un passo indietro schierando la difesa a quattro, una sistemazione tattica che potrebbe favorire proprio Pongracic visto che a Lecce nella linea difensiva a quattro è stato una delle rivelazioni dello scorso campionato.