PONGRACIC, Buone condizioni: cosa può dare al rientro

© foto di www.imagephotoagency.it

"È stato convocato anche Pongracic, è in buone condizioni, purtroppo non ha giocato per la Fiorentina, ma ci serve un difensore centrale." Queste erano le parole con cui il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalić, aveva annunciato un po' a sorpresa la convocazione del centrale viola per le sfide della sua nazionale nelle partite di Nations League. Il croato è tornato, quantomeno ad essere convocato da Palladino, che saggiamente ha aspettato la sosta per non rischiarlo nuovamente anzitempo. Al suo rientro, però, nonostante la cifra importante spesa su di lui nel mercato estivo, si trova a dover scalzare la coppia tanto chiacchierata formata da Comuzzo e Ranieri, che non si smuovono dal loro posto fisso.

Da qui a Natale, però, la squadra viola avrà nuovi tour de force all’orizzonte e dovrà farsi trovare pronta anche in occasioni non da serata di gala. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.