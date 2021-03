POGGI A FV, Maleh fisicamente impressiona. Deve...

La redazione di FirenzeViola.it ha contattato ieri Paolo Poggi per trattare alcuni temi che accomunano Venezia e Fiorentina. Nell'occasione, il responsabile tecnico dei veneziani ha parlato anche di Youssef Maleh, centrocampista classe '98 che rimarrà coi lagunari fino a giugno per poi trasferirsi in viola:“Youssef è una mezz’ala che ha delle doti atletiche molto importanti, deve migliorare dal punto di vista tecnico: parliamoci chiaro, non è scarso, ma deve abbinare alle sue doti di corsa anche giocate di qualità che per giocare in A sono necessarie. Per affermarsi in Serie A deve anche imparare a fare gol, ma quest’anno con Zanetti sta facendo grandi progressi negli inserimenti in area”.

