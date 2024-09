PIÙ CHE "CANE MALATO" UN "MUSTANG DI RAZZA": PALLADINO RISCOPRE IL FACTOTUM BOVE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La partita non era banale, contro una Lazio che per lui fino a qualche mese fa significava derby (e forse ancora, nel suo cuore), ma tra le note più liete del pomeriggio del Franchi, dov'è arrivata la prima vittoria della Fiorentina in campionato, c'è sicuramente la prestazione di Edoardo Bove. Il centrocampista del 2002, nonostante l'addio alla Roma particolarmente sofferto, sembra essersi perfettamente calato nella nuova realtà gigliata e Palladino ha trovato in lui un perfetto factotum di centrocampo che porta tanto dinamismo, qualità e pericolosità in area. Non a caso contro i biancocelesti Bove è stato schierato in praticamente tutte le posizioni di metà campo, riuscendo a dare sempre il proprio contributo.

I NUMERI - Non ce ne voglia Bove, che con i soprannomi animaleschi non sembra troppo a suo agio, ma domenica pomeriggio più che un "cane malato" - come lo aveva definito Mourinho per esaltarne la grinta - , è sembrato un "mustang di razza", uno di quei cavalli indomabili tipici del far west americano che corrono liberi e a perdi fiato. Gli oltre 12 km percosi lo rendono il giocatore ad aver macinato più spazio in campo, a cui vanno aggiunti ben 4 palloni recuperati (secondo solo a Gudmundsson). Sarebbe però sbagliato soffermarsi soltanto sulla quantità mostrata. D'altra parte lo stesso Bove, parlando del soprannome datogli dall'ex tecnico portoghese, aveva detto nella conferenza stampa di presentazione che era un paragone limitante: "Gran parte delle persone ancora non hanno visto tutte le potenzialità che ho e ciò che sento di poter esprimere dentro. Grazie a Mourinho ho sviluppato e migliorato delle caratteristiche, come sul lato difensivo. Magari giocavo meno la palla, ma sono consapevole dei miei mezzi e pronto per farlo vedere a tutti". E c'è da dire che anche su questo non mentiva, visto che dei 22 palloni giocati ha avuto una perfetta percentuale di realizzazione del 100%.

A EMPOLI DI NUOVO DAL 1'? - Difficile pesnare dunque che Palladino possa rinunciare alla sua duttilità in vista del match contro l'Empoli, gara che se vinta potrebbe interrompere il tabù-Castellani e rilanciare i viola in posizioni nobili di classifica. A maggior ragione, visti i problemi fisici che hanno tenuto ai box Mandragora, lecito aspettarsi che Bove venga ancora schierato titolare, con la speranza magari di ritrovare un gol che in Serie A manca dalla gara contro l'Udinese del 16 aprile 2023.