PIOLI (S.STAMPA), Oggi episodi arbitrali sfortunati

Così l'allenatore viola Stefano Pioli in sala stampa allo stadio Bentegodi dopo la sfida vinta per 4-3 contro il Chievo: "Stiamo riuscendo a dare spettacolo, la cosa importante era vincere e sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo le nostre responsabilità per non aver gestito bene il doppio vantaggio, ma cominciare bene questa settimana era importante. Più partite nella partita? Spesso succede, può cambiare l'atteggiamento tattico. Serve essere bravi nella lettura, non credo che abbiamo fatto bene la fase offensiva solo quando siamo rimasti in dieci: non è facile per i ragazzi scendere in campo con la pressione di aver fatto meno punti nel girone d'andata, ma ce la siamo creata noi. La difesa? Bisogna fare un distinguo tra oggi e domenica scorsa, quando abbiamo preso tre gol in inferiorità numerica. A me piacciono squadre equilibrate, sono stati molto bravi gli attaccanti del Chievo e un po' meno bravi noi. Episodi arbitrali? Il vento non so se è cambiato, ma secondo me non è stata una giornata fortunata in tal senso. Quando c'è un cambio generazionale anche negli arbitri ci vuole un po' di tempo. Dabo? Tutte e tre le volte che l'ho utilizzato ha fatto bene. Anche se in possesso palla può prendere posizioni migliori, è un po' pigro. Hancko? Ha fatto una buona prova considerando che è con noi da sei mesi e si applica molto. Chiesa? Mi piace che i tifosi possano apprezzare gli sforzi e la qualità dei miei giocatori: Federico è una delle anime di questa squadra. Sta ottenendo risultati importanti anche in fase di finalizzazioni. Chiaro che non dobbiamo finire la partita in inferiorità numerica, ma ci sono tante anime che lavorano per questa squadra".