PIATEK, Riscatto: si cercherà di ridurre il prezzo

La Fiorentina in questi mesi tratterà i riscatti dei vari prestiti che ha in rosa. Su tutti quello di Krzysztof Piatek, sul quale, secondo quanto scrive La Nazione, la società viola punterà con l’Hertha Berlino a ridurre un po’ il prezzo di 15 milioni di euro contando (forte) sulla volontà del giocatore che di tornare in Germania proprio non vuole sapere. CLICCA QUI per tutti i dettagli e per leggere l'articolo completo.