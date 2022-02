PIATEK, Ecco la strategia dei viola per il riscatto

L’edizione odierna de La Nazione scrive che la Fiorentina prepara il riscatto di Lucas Torreira e Krzysztof Piatek. Per quest’ultimo la Viola punterà con l’Hertha Berlino a ridurre un po’ il prezzo di 15 milioni di euro contando (forte) sulla volontà del giocatore che di tornare in Germania proprio non vuole sapere o magari facendosi vedere più propensa al rinnovo del prestito (con rinvio di un anno dell’esborso di 15 milioni). Mossa, quest’ultima, che potrebbe magari convincere il club tedesco ad abbassare le pretese per l’attaccante per incassare tutto (anche se meno di 15 milioni) e subito ed evitare di rinviare ogni tipo di discorso al ’lontanissimo’ 2023.