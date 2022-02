PIATEK, Favorito su Cabral in vista della gara di sabato

Tra le notizie più lette oggi su FV, c'è anche quella che riguarda il ballottaggio Piatek-Cabral. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Basilea ha svolto pochi allenamenti in gruppo, non conosce ancora bene i movimenti richiesti da Italiano e soprattutto non ha dimestichezza con la Serie A. Il polacco, dopo aver svolto lavoro personalizzato, è pronto a tornare oggi in gruppo e vorrà sicuramente essere al top per sabato.

