PIACCIONO MA SENZA OFFERTE: IN SALENTO TUTTO TACE

Non ha ancora spiccato il volo la campagna acquisti della Fiorentina, nonostante la società abbia già iniziato a sondare diversi profili ormai da settimane. L'unica certezza, ad oggi, è che il club viola vuole rafforzare la rosa di Italiano in quasi tutti i reparti, dalla porta all'attacco.

Tanti sono i nomi in circolazione, ma non si è mai registrata una vera e propria accelerata su alcun fronte. Cosa che si può dire a partire dalle situazioni di Federico Baschirotto e Morten Hjulmand, entrambi del Lecce e osservati dalla Fiorentina. Secondo quanto appreso da FV, il difensore ha ricevuto semplici sondaggi da diversi club italiani, ma non è mai pervenuta una concreta offerta nella sede dei salentini, che dal canto loro ritengono Baschirotto un elemento cedibile, probabilmente per una cifra attorno agli 8 milioni di euro.

Discorso simile per il centrocampista, più oneroso rispetto al centrale. Sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha ricevuto sondaggi e gradimenti da più società italiane e straniere (come confermato da Corvino), Milan e Borussia Dortmund su tutte, ma anche in questo caso nessuno si è ancora fatto avanti con offerte ufficiali. Il Lecce non considera nessuno dei suoi elementi come incedibile, ma per il danese (che a Italiano stuzzica non poco) non si accontenterà di meno di 20 milioni di euro, partendo comunque da una richiesta iniziale di 25.

Nel tacco d’Italia per ora tutto tace, aspettando che qualcuno faccia la prima mossa.