PEZZELLA, Si è tagliato lo stipendio per il Betis

German Pezzella si è tagliato lo stipendio pur di tornare al Betis. L'ormai ex capitano della Fiorentina, che in queste ore raggiungerà Siviglia per iniziare la sua seconda avventura in maglia biancoverde, guadagnerà infatti 1,5 milioni di euro (lordi) più bonus per quattro anni. Una cifra inferiore rispetto all'ingaggio da 2,4 milioni di euro (lordi) che percepiva a Firenze, che il nazionale argentino non ha esitato però ad accettare vista la sua grande voglia di Betis e di Spagna.

Alla Fiorentina andranno invece circa 4 milioni di euro per un'operazione a titolo definitivo.