PEZZELLA-MILENKOVIC: PER ORA IL FUTURO RESTA UN’INCOGNITA

È arrivato mister Italiano, eppure a Firenze sono ancora giorni d’attesa per quanto concerne il futuro della Fiorentina. Sì, perché se l’affaire panchina ormai è stato risolto, se Borja Valero, Ribery e Caceres hanno ufficialmente lasciato la maglia viola (con lo spagnolo ritiratosi dal calcio), restano ancora molti dubbi per quanto riguarda il futuro di un reparto in particolare, la difesa. Proprio con l’addio di Caceres, si è liberato uno slot nella retroguardia e ora bisognerà capire come questo verrà riempito. Forse anche per questo motivo sembra essersi raffreddato il rinnovo del prestito di Dalle Mura alla Reggina.

C’è poi un’altra pesante faccenda da sbrigare, si tratta del futuro di Pezzella e Milenkovic, di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. Al termine della stagione erano stati dati per partenti, con il serbo che rilasciò, tra le altre cose, un’intervista al gusto di addio anticipato. Condizione non così netta per Pezzella, che non ha mai esternato esplicitamente i propri desideri. Ora la situazione pare essere leggermente cambiata. Trattenere il serbo sarà difficile, quasi impossibile, ma non sembra più così scontata una cessione immediata. Per il capitano viola invece, tutto è da decidere. Comunque vada l’esperienza con la sua Argentina in Copa America, dovrà parlare con la società e prendere una decisione. Ma intanto il tempo passa in fretta, il ritiro di Moena si avvicina e le vie del calciomercato, è risaputo, possono essere lunghe e tortuose. Non importa quanti siano i mesi a disposizione. Inoltre, se la Fiorentina lasciasse partire le proprie colonne, dovrebbe trovare in breve tempo altri due calciatori all’altezza della rosa e che rispecchino le idee di Italiano per la nuova Fiorentina che verrà. Insomma, le certezze non sono copiose e almeno per quanto riguarda la difesa, per il momento, il futuro resta un’incognita che a breve dovrà essere svelata.