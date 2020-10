PEZZELLA, L'offerta del Milan e il punto sul rinnovo

Tra i temi toccati in conferenza stampa quest'oggi dal ds viola Daniele Pradè c'è anche la situazione legata a German Pezzella, al centro di voci su mercato e rinnovo nelle scorse settimane, ed alla fine rimasto in forza alla rosa della Fiorentina, pur non avendo ancora collezionato neanche un minuto in campo in questa nuova stagione. Pradè ha fatto riferimento ad una proposta del Milan come unica offerta ufficiale, e secondo quanto ricostruito si trattava di una proposta di prestito con semplice diritto di riscatto, anche se i rossoneri non erano l'unica squadra interessata al capitano viola: a quanto ci risulta, infatti, oltre ai datati contatti con il Valencia, negli ultimi giorni anche l'Huesca, neo-promossa in Liga, si era fatto avanti nei confronti del centrale argentino, pur fermandosi di fronte ad un affare difficile da mettere in piedi in poco tempo per un club così piccolo.

Nel corso della medesima conferenza stampa, tra l'altro, il ds ha lasciato semi-aperta la porta del rinnovo: "Della situazione di German ne parleremo più avanti, se ne parleremo". Parole che non lasciano grandi certezze, ponendosi in una sorta di metà rispetto al guado che porta al futuro. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, dall'entourage del capitano viola si registra un'apertura rispetto al discorso del nuovo contratto, pur con la volontà di veder riconosciuto - anche a livello economico - il ruolo centrale del calciatore nella rosa della Fiorentina. Ancora non c'è stato alcun nuovo contatto tra le parti, che però potrebbero presto tornare ad aggiornarsi su una situazione, quella del rinnovo, finora messa in secondo piano dalle varie dinamiche di mercato. Anche per evitare spettri di addio a parametro zero, con un contratto che scadrà nel 2022.