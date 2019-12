PEDRO, TRA BRASILE E IACHINI IL FUTURO È ANCORA APERTO

Arrivato a Firenze alla fine dell'ultimo calciomercato estivo Pedro Guilherme non è ancora riuscito a lasciare il segno in maglia viola. Strappato alla Fluminense per una cifra intorno agli 11 milioni, fin qui, l'attaccante brasiliano ha collezionato appena quattro presenze senza mai partire titolare. Numeri troppo bassi considerando anche il grosso investimento fatto per assicurarsi il classe '97.

Proprio a causa dello scarso minutaggio la possibilità di lasciare la Fiorentina durante il prossimo mercato di riparazione si fa sempre più grande. Nonostante le varie richieste dal Brasile, Flamengo su tutti, la volontà del calciatore sembra essere quella di restare in Europa. Al club di Rocco Commisso sono già arrivate quattro offerte per Pedro: Schalke 04, CSKA Mosca e due dal Portogallo, Benfica e Braga. Quest'ultimo avrebbe fatto un'offerta superiore anche ai soldi spesi dai viola in estate.

Tutto al momento però resta bloccato. Prima di tutto il giocatore dovrà essere visto e valutato dal nuovo tecnico Beppe Iachini e sarà proprio l'ex Empoli a decidere se trattenere il brasiliano o se mandarlo in prestito. La Fiorentina non sembra essere intenzionata a cedere l'ex Fluminense a titolo definito in quanto sarebbe una sconfitta non da poco viste le grandi aspettative sull'attaccante.