La trattativa tra Fiorentina e Udinese per Rodrigo De Paul va ormai avanti ad oltranza da qualche settimana. E nonostante il ds Pradè si fosse detto inizialmente scettico su un possibile arrivo dell'attaccante argentino in viola, piano piano le parti si sono sempre più avvicinate e anche se la distanza tra le società persiste la Fiorentina non demorde e ci sta provando sul serio per il classe '94 di Sarandì.

Questo perché il profilo di De Paul convince tutti in casa Fiorentina. Dal ds che lo riabbraccerebbe dopo l'esperienza ad Udine, alla proprietà che porterebbe così a casa il primo grande colpo, ai tifosi che con De Paul sognano un attacco completato da Chiesa, Boateng e possibilmente un ulteriore prima punta. Senza contare che Montella potrebbe così sfruttare la duttilità tattica del giocatore schierandolo sia esterno nel 4-3-3 che trequartista in un 4-2-3-1.

Ecco quindi che Sportitalia ha rivelato un dettaglio fondamentale per il prosieguo della trattativa: Fiorentina e giocatore hanno trovato l'accordo per il suo approdo in viola. Un primo passo che non vuol dire tutto ma vuol dire molto. Adesso resta da convincere l'Udinese ad abbassare il prezzo fissato attorno ai 40 milioni di euro. Con qualche formula particolare (si pensa al prestito oneroso con obbligo di riscatto) la Fiorentina può mettere definitivamente le mani su un giocatore che segue da molto tempo. Fiorentina-De Paul: passi avanti nella trattativa.