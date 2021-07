PASQUAL A FV, Antognoni? Non so ACF ha fatto bene

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ZURKOWSKI-EMPOLI, LE CIFRE: CONTRORISCATTO A... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... Dopo l'ufficialità di stamani, arrivano anche i dettagli sull'affare che ha riportato Szymon Zurkowski a Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il centrocampista polacco torna in azzurro con la formula del prestito con diritto... NOTIZIE DI FV ITALIANO, IL BILANCIO DEL PRIMO MESE IN VIOLA Tra le notizie di oggi su FirenzeViola.it spazio per le somme del primo mese da allenatore della Fiorentina per Vincenzo Italiano: l'ex tecnico dello Spezia, ufficializzato trentuno giorni fa, ha potuto lavorare per la gran parte del mese di luglio con un gruppo... Tra le notizie di oggi su FirenzeViola.it spazio per le somme del primo mese da allenatore della Fiorentina per Vincenzo Italiano: l'ex tecnico dello Spezia, ufficializzato trentuno giorni fa, ha potuto lavorare per la gran parte del mese di luglio con un gruppo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi