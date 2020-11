PARMA-FIORENTINA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

22.41 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le voci e le notizie.

22.40 - Una partita con pochissime emozioni a Parma. La Fiorentina fa la partita ma non trova quasi mai la via del tiro ed esce con un punto dalla trasferta in terra emiliana. Basterà a Iachini per salvare la panchina?

90' +3' - FINISCE QUI! La Fiorentina esce con uno 0-0 dal Tardini.

90' +2' - Lirola! Scappa in area sulla destra e crossa basso in mezzo, anche se nessuno riesce ad intervenire.

90' +1' - Bonaventura sbaglia un aggancio al limite dell'area e propizia un contropiede del Parma, fermato ottimamente da Igor autore di una buona partita.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Contatto Kucka-Bonaventura pericoloso in area viola, l'arbitro giustamente sorvola.

85' - Un paio di cross pericolosi della Fiorentina, coperti bene però dal Parma. Si salvano i ducali.

83' - Cambio nella Fiorentina: fuori Castrovilli, dentro Bonaventura.

83' - Kucka tenta direttamente il tiro rasoterra da lontanissimo. Palla direttamente fuori.

81' - Castrovilli! Tiro potente dalla distanza dopo un contropiede sprecato da Ribery. Il tiro del centrocampista però è centrale, blocca Sepe.

80' - Cambio nel Parma: esce Gervinho, entra Brunetta.

78' - Una partita che continua a regalare veramente poche emozioni. Le squadre sembrano passeggiare in campo.

75' - Bruno Alves calcia bene, ma la barriera si oppone. Palla in corner.

73' - Giallo a Milenkovic, intervenuto in ritardo su Karamoh al limite dell'area. Buona occasione dal limite dell'area per il Parma.

72' - Qualche problemino alla coscia per Venuti, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Lirola.

69' - Cambio nella Fiorentina: esce Kouame, entra Cutrone.

68' - Finalmente un giallo per il Parma: ammonito Pezzella.

66' - Non sono molti i gesti tecnicda raccontare fin qui. Solo Ribery sta provando qualche giocata, per il resto si viaggia su una partita piuttosto prudente.

62' - L'arbitro fischia un fallo in attacco su un cross dalla sinistra poco prima che Milenkovic possa ribadire in porta da distanza ravvicinata.

60' - Sembra essere tornata la partita vista nel primo tempo. La Fiorentina gestisce il pallone, il Parma attende. E le conclusioni in porta latitano.

55' - Ecco il doppio cambio: escono Inglese ed Hernani, entrano Karamoh e Sohm.

54' - Pallone buttato in mezzo un po' a casaccio di Pulgar che vanifica un'azione offensiva prolungata della Fiorentina. Mentre il Parma si prepara ad un doppio cambio.

51' - Nulla di fatto sul corner, ma resta in attacco la Fiorentina.

50' - Biraghi! La più grande occasione del match! Tocco in area di Pulgar per l'esterno viola che calcia potente con il mancino: Sepe si oppone in corner.

47' - Kouame tenta una rovesciata pressoche impossibile su un cross lento di Venuti. Nulla di fatto per la Fiorentina.

45' - VIA! RIPARTE LA SFIDA! Nessun cambio nelle due formazioni all'intervallo.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Un paio di cross pericolosi del Parma, respinti dalla difesa della Fiorentina e da Dragowski che alla fine fa suo il pallone.

42' - Giallo a Ribery su un episodio che lascia francamente perplessi. Ribery scappa ad Osorio che da dietro lo tampona: il francese cade a terra ma l'arbitro non fischia il rigore e anzi, lo ammonisce.

40' - Prova a prendere un po' campo il Parma le cui qualità tecniche in attacco però non sembrano al meglio. Anche Pezzella sbaglia malamente un cross.

36' - Il canovaccio della partita è chiaro: la Fiorentina tiene palla e offre anche qualche spunto soprattutto con Ribery. Il Parma invece aspetta pronto al contropiede. Ma di occasioni finora ce ne sono state pochissime.

32' - Partita che in questa fase di gioco sta offrendo poco dal punto di vista dello spettacolo. Il Parma resta chiuso in difesa e non lascia spazi alla Fiorentina che prova a fare gioco.

30' - Colpo sul viso rifilato da Hernani a Castrovilli. Il centrocampista perde un po' di sangue ma pare in grado di ripartire.

28' - Un paio di chiusure importanti di Pulgar su Gervinho lanciato in contropiede. Prima lo ferma direttamente in area, poi blocca un cross per l'ivoriano di Pezzella.

24' - Kucka con un gesto tecnico tutt'altro che spettacolare spreca un'altra ripartenza per il Parma, che aveva superato il primo pressing viola e si stava lanciando in attacco: cross sparato in curva.

20' - Ritmo che resta sempre piuttosto basso in questo inizio gara. La Fiorentina però non sta giocando male e controlla il gioco.

17' - Kouame! Azione offensiva prolungata della Fiorentina e soprattutto di Ribery, che tocca palla una decina di volte e poi allarga per Biraghi. Il cross in mezzo pesca Kouame che colpisce di testa con il corpo un po' troppo all'indietro: palla alta da distanza ravvicinata.

15' - Azione elaborata da parte del Parma, con Kurtic che si fa vedere a sinistra: cross dello sloveno al centro con colpo di testa di Grassi a rimorchio. Arriva dalle retrovie Osorio che però perde l'attimo per la conclusione.

12' - Ottima chiusura di Milenkovic dopo che Grassi era scappato sulla destra e aveva provato l'imbucata per Gervinho. Il centrale serbo capisce tutto e allontana.

11' - Ribery! Sulla sinistra va via a Pezzella e calcia con il destro: palla lenta, bloccata facilmente da Sepe. Peccato perché era buona l'occasione che il francese si era creato.

10' - Fiorentina partita bene al Tardini. La squadra di Iachini sta offrendo buone trame di gioco.

8' - Biraghi! Botta da lontanissimo su punizione: Sepe ci mette i guanti e allontana. Conclusione potente ma troppo centrale.

5' - Cross di Pezzella molto pericoloso dalla sinistra: Dragowski in tuffo riesce a respingere anticipando tutti. Brivido in area per la Fiorentina.

3' - Primi momenti di studio nella partita. Le due squadre fanno possesso a centrocampo.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Parma.

20.44 - Squadre che entrano in campo in questo momento, rigorosamente in momenti sfalsati. Manca poco e prenderà il via il match!

Una sfida delicatissima questa sera a Parma per la Fiorentina. Dopo una settimana ai limiti del surreale, Beppe Iachini si gioca la panchina contro i ducali a partire dalle 20:45. Lo fa con l'ombra dell'eventuale sostituto già pronto ma con la voglia di respingere tutte le critiche piovuto dopo l'inizio di stagione sottotono. Davanti c'è il temibile Parma, che solo una settimana fa ha rischiato il colpaccio in casa dell'Inter. Il risultato è tutt'altro che scontato, FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni in diretta: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho