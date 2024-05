PARISI, KAYODE E NON SOLO: CHI SPERA IN CAGLIARI IN VISTA DI ATENE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutte le difficoltà espresse anche da Vincenzo Italiano in vista della partita di domani contro il Cagliari, per la Fiorentina, saranno rivolte all'avere la giusta concentrazione per la penultima partita in Serie A ad una settimana dalla finale di Atene. Per questo le scelte sui giocatori che scenderanno in campo all'Unipol Domus Arena dovranno essere dosate tra chi potrà garantire la giusta prestazione e chi invece potrà avere il sangue negli occhi magari per conquistarsi uno spazio, anche piccolo, nella partita contro l'Olympiacos. In questo senso ci sono alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio che potrebbero sfruttare Cagliari proprio in vista della Conference.

Parisi ci prova sulla sinistra

Il primo nome che viene alla mente è quello di Fabiano Parisi, utilizzato con alti e bassi come sostituto di Biraghi ma reduce da buone prestazioni. Il terzino ex Empoli spera in una maglia da titolare contro il Cagliari a maggior ragione dopo il pestone preso dal capitano viola nell'allenamento di oggi, magari per far vedere ad Italiano e al suo staff che anche solo dalla panchina potrà fare la differenza contro l'Olympiacos.

Kayode prova a scalzare Dodo

Dal ritorno di Dodo tra i disponibili è stato quasi sempre il brasiliano il giocatore scelto da Italiano per giocare le partite decisive di questo finale di stagione. E Atene non dovrebbe fare differenza anche se Kayode scalpita per chiudere al meglio una stagione che lo ha visto catapultato nel calcio che conta facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Una partita come quella contro il Cagliari potrebbe essere la vetrina migliore per provare a scalzare Dodo dalle gerarchie di Italiano, anche se è impresa ardua.

Il ballottaggio Nzola-Belotti

Infine l'attacco, dove ormai non è un mistero che tra Nzola e Belotti si sia aperto un ballottaggio proprio in vista di Atene. Entrambi hanno segnato con il lumicino ma l'importanza dell'angolano nella semifinale contro il Club Brugge ha sparigliato le carte: una rete in Sardegna potrebbe decidere definitivamente la sfida a suon di prestazioni che comunque vede ancora avanti il 'Gallo'. Contro il Cagliari cercano entrambi un jolly in vista di Atene.