PAOLILLO A FV, Commisso ha capito business da fare

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ieri in esclusiva a FirenzeViola.it affrontando anche il tema Commisso ed il modo in cui si è inserito nel mondo del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni a proposito: "Mi piace. Il calcio italiano ha bisogno di investitori che abbiano le idee chiare sul business che bisogna fare: infrastrutture migliori che aiutano sia i tifosi per assistere in condizioni migliori alle partite, ma soprattutto la squadra negli allenamenti. In più è fondamentale investire sui giovani talenti che possono aiutare per incassare e fare plusvalenze o giocare in prima squadra. È producente un business di questo tipo e Commisso mi sembra di capire che voglia fare proprio questo".

