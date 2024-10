PALLADINO, Una sosta con tutti i titolari (o quasi)

FirenzeViola.it

Non solo il morale alle stelle, anche la possibilità di lavorare più o meno con tutti gli effettivi. Su FirenzeViola.it abbiamo fatto il punto sui calciatori che rimangono a disposizione durante questa pausa nazionali. Con il ritorno in gruppo di Moise Kean per problemi fisici e la potenziale "sconvocazione" di Michael Kayode anche lui acciaccato, Raffaele Palladino conterà su quasi tutti i titolari.

Mancherebbero all'appello solo Edoardo Bove e Pietro Comuzzo, impegnati con Under 21 e Under 20. Questo significa che l'allenatore potrà sfruttare al meglio la pausa Nazionali per aumentare la condizione generale.