PALLADINO, Possibile cambio modulo senza Bove

Dopo giorni di paura per il malore di Bove e la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, la Fiorentina cerca di ripartire. Palladino studia soluzioni tattiche per sostituire Bove: tra le idee, come riporta La Nazione, Sottil esterno sinistro per un assetto più offensivo o, una volta recuperato, Gudmundsson, che potrebbe affiancare Beltran in un 4-3-2-1 con Colpani mezzala. Un’alternativa più prudente sarebbe Gosens alto a sinistra, con Parisi o Biraghi come terzini. (Leggi qui la notizia completa su FirenzeViola.it).