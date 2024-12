PALLADINO, Cambio modulo possibilità per sostituire Bove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo alcuni giorni di paura e sgomento al Viola Park la Fiorentina sta cercando di tornare a lavorare con ritmi normali. La Fiorentina adesso dovrà superare la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia è l'occasione giusta potrebbe già essere la sfida di domenica contro il Cagliari. Pensando al futuro Palladino sta studiando il modo di sostituire Bove nel suo scacchiere tattico. La prima idea è quella, già vista contro l'Empoli, di schierare Sottil esterno alto a sinistra. L'ala classe 1999 ha caratteristiche diverse dall'ex Roma, è più attaccante e gioca meno al centro, ma in quest'ultimo periodo sta mostrando segnali di crescita. Una soluzione ancora più offensiva di Sottil potrebbe essere, quando tornerà al 100% Albert Gudmundsson. L'islandese può partire da esterno, anche se, per far giocare insieme lui e Beltran, il tecnico campano, come riportato dal quotidiano La Nazione, starebbe pensando ad un cambio di modulo.

4-3-2-1 con Colpani mezzala e Gudmundsson e Beltran alle spalle di Kean. È una soluzione che stuzzica Palladino. L'ex allenatore del Monza infatti ci aveva pensato già prima dell'incidente occorso a Bove. L'ultima soluzione riguarda il possibile utilizzo, nel 4-2-3-1, di Gosens come esterno alto a sinistra. Al suo posto come terzino sinistro giocherebbe uno tra Parisi e Biraghi. Rispetto alle tre ipotesi, questa sarebbe una Fiorentina decisamente più accorta tatticamente.