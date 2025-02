Palladino non si nasconde: le risposte più significativi della conferenza

È stata una conferenza stampa particolare quella andata in scena al Viola Park, a due giorni di distanza dalla partita della Fiorentina contro il Lecce. Il tecnico gigliato Raffaele Palladino si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in un momento in cui c'è grande critica per i recenti risultati di una squadra in grado di dilapidare un consistente vantaggio sulle concorrenti per l'Europa e venerdì si trova quasi già ad un dentro e fuori per l'Europa League.

Palladino ha prima chiesto calma e fiducia alla piazza, dicendo: "Quello che è stato fatto in questi mesi va contestualizzato. Abbiamo fatto una rivoluzione della squadra in questi mesi, sono arrivati 11 giocatori nuovi e le difficoltà le abbiamo avute ad agosto e settembre e infatti poi tra ottobre e novembre siamo venuti fuori. La seconda difficoltà l'abbiamo avuta a gennaio dopo il mercato di gennaio: ci vuole del tempo e del lavoro per fare ambientare i nuovi giocatori. Serve anche la pazienza per farlo. Stiamo ovviamente riscontrando delle difficoltà ma fino a 20 giorni fa abbiamo battuto l'Inter. A me sembra che queste critiche e questo pessimismo siano esagerati. La Fiorentina a questo punto del campionato non è mai stata sesta negli ultimi anni, stesso discorso per quanto riguarda il rendimento della difesa. E' un peccato buttare via tutto quello che è stato fatto di positivo. So dove può arrivare la Fiorentina e sono il primo a star male quando la squadra perde. Vanno migliorate tante cose ma va dato tempo alla squadra di trovare la quadra giusta".

Poi ha rincarato la dose: "Siamo in un momento di difficoltà, non mi nascondo dietro a fatti oggettivi. Guardiamo cosa di buono abbiamo fatto, non buttiamo via quello che stavamo e stiamo costruendo. Sono il primo a voler vincere con il Verona e con il Lecce poi certo che mi ha dato fastidio perdere. Io continuerò a lavorare per vincere tutte le partite".

Sempre sul tema delle critiche, Palladino ha chiarito un po' stizzito il rapporto con la dirigenza: "Sono stato a pranzo con il direttore fino a poco fa. Siamo tutti sulla stessa barca... se andiamo male noi andate male anche voi. Con il direttore c'è un rapporto di stima e di amicizia. Vi giuro che con la società c'è grande stima, poi è ovvio che se i risultati non arrivano l'allenatore viene criticato e il club fa le sue valutazioni".