ORE 22, MERCATO CHIUSO: IL RIEPILOGO VIOLA

Ore 22, si è chiuso il primo calciomercato viola targato Rocco Commisso e Joe Barone. Una vera e propria rivoluzione con decine di acquisti e di cessioni ma che, a conti fatti, si chiude in attivo per le casse della società viola. Grazie alle cessioni di Veretout (17 milioni fra prestito e obbligo di riscatto che scatterà quasi certamente) e Giovanni Simeone (16 milioni per l'obbligo di riscatto a giugno), ma anche di Vitor Hugo e Norgaard, i viola intascheranno oltre 43 milioni di euro. In entrata, i colpi più costosi sono stati Pedro (circa 14 milioni), Lirola (13 milioni fra prestito e obbligo di riscatto) e Pulgar (10 milioni più percentuale sulla futura rivendita), mentre i colpi dell'ultimo giorno sono stati Bobby Duncan e Ghezzal: il totale è di circa 41 milioni. Dobbiamo, inoltre, sottolineare che gli acquisti di Rasmussen (7 milioni) e Zurkowski (3,7 milioni più bonus) erano stati effettuati (e contabilizzati, sia dalla Fiorentina che da FirenzeViola.it) nel mercato di gennaio e che i due giocatori sono adesso semplicemente rientrati dai rispettivi prestiti.

Questo il riepilogo del mercato estivo 2019 della Fiorentina.

ACQUISTI

Bartlomiej Dragowski (p) (fine prestito, Empoli)

Luca Ranieri (d) (fine prestito, Foggia)

Riccardo Sottil (a) (fine prestito, Pescara)

Gaetano Castrovilli (c) (fine prestito, Cremonese)

Valentin Eysseric (c) (fine prestito, Nantes)

Kevin Diks (d) (risoluz. prestito, Empoli)

Cyril Thereau (a) (fine prestito, Cagliari)

Lorenzo Venuti (d) (fine prestito, Lecce)

Jacob Rasmussen (d) (fine prestito, Empoli)

Pietro Terracciano (p) (definitivo, Empoli) 0

Szymon Zurkowski (c) (fine prestito, Gornik Zabrze)

Aleksa Terzic (d) (definitivo, Stella Rossa) 1,5 mln

Kevin-Prince Boateng (c) (definitivo, Sassuolo) 1 mlm

Pol Lirola (d) (prestito con obbligo, Sassuolo) 1 + 12 mln

Milan Badelj (c) (prestito, Lazio) 0,7 mln + diritto di riscatto (4)

Erick Pulgar (c) (definitivo, Bologna) 10 mln + % riv

Franck Ribery (a) (definitivo, Bayern) svinc.

Dalbert (d) (prestito, Inter)

Martin Caceres (d) (definitivo, Juventus) svinc.

Pedro (a) (definitivo, Fluminense) 14 mln

Bobby Duncan (definitivo, Liverpool) 0,5 mln + bonus (1) + % riv

Rachid Ghezzal (prestito, Leicester) 0,3 mln + diritto riscatto (9,7)

TOTALE SPESE: 41 milioni + bonus

CESSIONI

Marko Pjaca (a) (fine prestito, Juventus)

Gerson (c) (fine prestito, Roma)

Kevin Mirallas (a) (fine prestito, Everton)

Luis Muriel (a) (fine prestito, Siviglia)

Edimilson Fernandes (c) (fine prestito, West Ham)

Simone Minelli (c) (svincolato, Teramo)

Simone Ghidotti (p) (prestito, Pergolettese)

Alban Lafont (p) (prestito, Nantes) + dir.risc (8) e controrisc. (10)

Christian Norgaard (c) (definitivo, Brentford) 4 mln

Rafink Zekhnini (a) (prestito, Twente)

Vincent Laurini (d) (definitivo, Parma) 0,9 mln

Jordan Veretout (c) (prestito con obbligo, Roma) 1 + 16 mln + bonus (2)

Vitor Hugo (d) (definitivo, Palmeiras) 5,5 mln

David Hancko (d) (prestito, Sparta Praga)

Riccardo Saponara (c) (prestito, Genoa) + diritto riscatto (4)

Petko Hristov (d) (prestito, Bisceglie)

Cristiano Biraghi (d) (prestito, Inter) + diritto riscatto (12)

Giovanni Simeone (a) (prestito con obbligo, Cagliari) 16 mln

Pierluigi Pinto (d) (prestito, Salernitana)

Riccardo Baroni (d) (prestito, Siena)

Nicky Beloko (c) (prestito, Gent)

Martin Graiciar (a) (prestito, Sparta Praga)

Gabriele Ferrarini (d) (prestito, Pistoiese)

Luzayadio Bangu (c) (definitivo, Gubbio)

Julian Illanes (d) (prestito, Avellino)

Gabriele Gori (a) (prestito, Arezzo)

Josip Maganjic (a) (prestito, Istria)

Kevin Diks (d) (prestito, Aarhus)

TOTALE ENTRATE: 43,4 milioni + bonus