ODRIOZOLA, I dati che testimoniano la sua crescita

Tra le notizie più interessanti pubblicate oggi su FirenzeViola.it spazio anche ad un approfondimento sui primi tre mesi di Alvaro Odriozola con la maglia della Fiorentina; un'analisi in numeri che testimoniano la crescita del terzino proveniente dal Real Madrid, impiegato con sempre più continuità da Vincenzo Italiano: 65' con l'Atalanta, 80' con il Genoa, 25' con l'Inter, 90' con l'Udinese e 77' con il Napoli per iniziare, poi un periodo in cui il tecnico gli ha preferito Lorenzo Venuti. Ma, con l'emergenza in difesa, Odriozola è tornato titolare sia con la Juventus che col Milan, fornendo due buone prestazioni.

Per il resconto della stagione di Odriozola clicca qui.