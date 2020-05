NUOVE AMICIZIE

Nel pomeriggio di ieri Joe Barone è stato sollecitato in diretta Instagram sul profilo de La Gazzetta dello Sport anche in merito al tema dei rapporti in Lega Calcio. Tant'è che, alla domanda su chi sia il più simpatico del Consiglio, il dg ha risposto: "La persona che trasmette tanta passione per il calcio italiano e che lavora abbastanza bene, convinto, è Claudio Lotito". Un nome decisamente poco casuale. Già, perché per i novelli di questa professione il presidente biancoceleste non può che rappresentare un punto di riferimento, dall'alto del suo carisma, dialettica e peso specifico tra i vertici calcistici.

Inoltre stringere buoni rapporti con il numero uno della Lazio potrebbe tornare utile sotto il profilo delle ambizioni. Uno degli obiettivi della Fiorentina, come noto, è quello che riguarda la realizzazione del nuovo stadio, su cui Commisso & Co hanno già avuto modo di sbattere la testa più di una volta: allo stesso modo Lotito ha in mente di regalare, prima o poi, un nuovo impianto sportivo ai suoi tifosi. Quindi il patron dei capitolini è la cassa di risonanza perfetta per una proprietà appena arrivata, che punta su di lui con sostanziale facilità. Verrebbe quasi da dire che non fa notizia, anche per un'altra ragione.

Quando si citano fantomatiche coalizioni in Lega bisogna andarci coi piedi di piombo. È difficile, infatti, che si vengano a creare alleanze durature, si può parlare più di porte girevoli. Pure per i colleghi che di politica del pallone si occupano risulta compito arduo quello di provare ad arrivare in tal senso a conclusioni definitive, molte volte accade che certi sodalizi non si protraggano nemmeno per più di un giorno. Così come spesso sono precarie le idee medesime dei vari rappresentati, vedi le acrobazie fatte sul tema della ripartenza del calcio da Massimo Cellino in primis. Insomma, amicizie sì, alleanze forse.