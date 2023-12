NICOLATO A RFV, Sottil meglio a sinistra. Parisi...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stata l'intervista concessa dall''ex commissario tecnico delle Under azzurre Paolo Nicolato, ai microfoni di Radio FirenzeViola. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

Su Sottil: "Riccardo ha talento e come tutti i giocatori talentuosi avere continuità diventa difficile. Sul piano tecnico deve migliorare le sue scelte ma credo che abbia tutte le qualità per fare bene in questa stagione".

Crede che la zona di campo migliore dove utilizzarlo sia sulla fascia sinistra?

"Anche io l'ho utilizzato sulla fascia sinistra: in quel ruolo dà il meglio di sé. Ha delle peculiarità offensive e forse deve migliorare la fase di non possesso".

Un suo giudizio su Parisi: "Parisi non si discute. Fabiano si è messo in luce abbastanza tardi ma è molto sveglio ed ha tanta personalità. Come tutti i mancini, se spostato a destra, va in difficoltà però sa leggere tutte le occasioni. Ha mostrato sempre grande efficacia nel ruolo".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE: