NICO, Juve pronta al pressing ma i viola non hanno fretta

Con l'arrivo di Albert Gudmundsson fissato per questa mattina (affare potenzialmente da 28,5 milioni di euro tra prestito oneroso, riscatto condizionato e bonus), si riapre il capitolo legato a Nico Gonzalez, argentino che sta attendendo il via libera per accasarsi alla Juventus ma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con i messaggi arrivati dagli Stati Uniti e dal presidente Commisso. Il numero uno del club viola ha reso noto tramite la stampa (senza comunicati ma in via ufficiosa), di non voler cedere l'argentino se non per una cifra molto alta, facendo intendere che i 30 milioni di euro proposti dai bianconeri non fossero sufficienti.

Cosa accadrà ora? - Con l'acquisto dell'islandese, Nico sarebbe virtualmente libero di trovarsi una nuova squadra, a meno che la Fiorentina non decida di impuntarsi chiedendo cifre più alte rispetto ai 30 milioni di cui parlavamo sopra. A quel punto, solo una proposta più onerosa potrebbe scuotere i dirigenti e la proprietà gigliata. Nico attende di conoscere il proprio futuro, dopo aver dato l'assenso al trasferimento a Torino. Giuntoli tesse la tela, si informa costantemente e anche ieri sera tifava per il buon esito dell'affare tra Fiorentina e Genoa. Ora che Gudmundsson è realtà, tornerà all'assalto di Nico Gonzalez provando ad abbattere il muro "commissiano". Ce la farà? La trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime ore, anche se i viola, con un attaccante in più in mano, non hanno certo fretta di cedere.