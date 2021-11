NICO GONZALEZ, Ancora positivo: la sua situazione

Salvo improbabili colpi di scena dell’ultimo minuto, Nicolas Gonzalez salterà anche la sfida contro la Juventus. L'esterno argentino ancora non si è negativizzato dal Covid-19 e, per quanto sia asintomatico, è costretto a restare in isolamento. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo.

Intanto l'esterno viola è stato convocato dall'Argentina per le partite contro Uruaguay e Brasile valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, di conseguenza in caso di negatività entro il weekend, Nico risponderà presente alla chiamata del ct.