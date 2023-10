NICO E KAYODE: I RINNOVI NON SONO PIU' UN PROBLEMA. ECCO I TERZINI DEL FUTURO

FirenzeViola.it

Il rinnovo di Michael Kayode che sarà ufficiale nei prossimi giorni va salutato come una mossa necessaria, opportuna e tempestiva, anche per troncare eventuali assalti di altri club prestigiosi, soprattutto della Premier. Kayode è il nuovo che avanza e rappresenta forse la più bella sorpresa del campionato. Ecco, blindando il diciannovenne talentuoso esterno la Fiorentina dimostra anche una crescita rispetto al passato. Se riavvolgiamo il nastro degli ultimi tre anni, dal punto di vista dei rinnovi non sono mancati i casi spinosi e le polemiche anche infuocate intorno alla conclusione di alcune vicende, su tutte quelle di Chiesa e Vlahovic (senza stare a riaprire nei dettagli questioni che hanno diviso e che continuano a far discutere).

Per restare ai tempi più recenti si è andati avanti a lungo, quasi una stagione, nella discussione del rinnovo del contratto di Castrovilli che sembrava poter diventare un simbolo della Fiorentina. Se è vero che il grave infortunio ha creato dei dubbi, pare comunque da sottolineare che probabilmente non c'era mai stata una vera determinazione nel portare a termine un accordo (le cifre non sarebbero state banali). Anche per Milenkovic che poi l'anno scorso ha rinnovato fino al 2027, c'era stato da trattenere il fiato e solo nell'agosto 2021 arrivò il suo prolungamento di un anno, fino al 2023.



Adesso però il quadro sembra essersi totalmente modificato: c'è una visione probabilmente diversa, più ampia, e la gestione generale dei rinnovi viene affrontata con un fondamentale sguardo al futuro, evitando anche possibili distrazioni per la squadra e i calciatori. Va in questo senso il rinnovo di Nico Gonzalez, autentico gioiello viola per usare una definizione del presidente Commisso, e appunto quella di Kayode. Si può anche aggiungere che adesso è la Fiorentina a poter scegliere, senza ansia, se e quanto tenere i suoi giocatori.



L'altra riflessione riguarda gli esterni difensivi viola: considerando che anche Parisi è a scadenza 2028 la Fiorentina sembra essersi messa al sicuro sulle corsie, con lui e lo stesso Kayode. E se andiamo ad analizzare le coppie dei terzini (destri, Kayode e Dodo, in attesa ovviamente del recupero del brasiliano) e sinistri (Biraghi e Parisi) potrebbero essere tranquillamente messe - come sottolineato da Vittorio Tosto, intervenuto a radio Firenzeviola - sul podio delle migliori della serie A. Lasciamo agli altri il giudizio se già oggi possano giocarsela con Dumfries-Darmian e Dimarco-Carlos Augusto, Di Lorenzo-Zanoli e Spinazzola-Zalewski (in un mix dei migliori interpreti del ruolo tra giocatori del Napoli e della Roma). Ma la qualità c'è e si vede.