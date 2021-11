NICO, Con l'AFA solo se negativo entro il weekend

Ha sicuramente creato sorpresa la scelta da parte del ct dell'Argentina Scaloni di convocare per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali della Selección l'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, ancora positivo al Coronavirus da oltre una settimana e in isolamento senza una data precisa fissata per il suo ritorno in campo. Le regole della FIFA, tuttavia, parlano chiaro: se, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'esterno entro il weekend si negativizzerà dal Covid-19 sarà costretto a rispondere obbligatoriamente alla chiamata della sua Nazionale. In caso contrario (con il perdurare dunque della positività nei prossimi tre-quattro giorni) Gonzalez dovrà restare a Firenze in attesa di guarire.