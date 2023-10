NICO, Che dati: solo Lautaro ha una media-gol migliore

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale di statistiche Opta riporta alcuni dati curiosi legati a Nico Gonzalez e ai traguardi che, in caso di gol questa sera nel derby contro l'Empoli, l'esterno potrebbe tagliare all'interno di un avvio di stagione eccellente per l'argentino. Partendo proprio dall'aspetto legato alle reti fatte, da inizio giugno - ovvero dall'ultima giornata dello scorso campionato - ad oggi, soltanto Lautaro Martinez (10) e Victor Osimhen (7) hanno segnato più gol di Gonzalez in Serie A (6, in sole otto presenze): l’argentino ha giocato solamente 485 minuti nella competizione in questo periodo e vanta la seconda miglior media gol nel massimo campionato in questo arco temporale (una rete ogni 81' giocati, meglio ha fatto solo Lautaro tra chi ha giocato almeno 200 minuti).

Non solo però: a partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo Osimhen (8) ha realizzato più reti di testa rispetto a Nico (5) nel massimo campionato. Inoltre, in caso di gol contro l’Empoli, l'argentino andrebbe a segno in quattro gare consecutive di campionato per la prima volta dal dicembre 2020 quando vestiva la maglia dello Stoccarda: in quel caso il numero 10 segnò contro Schalke 04, Eintracht Francoforte, Hoffenheim e Borussia Dortmund.