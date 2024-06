NAZIONALI, Stasera il "Rompete le righe" ma non per tutti

FirenzeViola.it

Al fischio finale di Orsato si è conclusa ufficialmente anche la stagione della Fiorentina ma per alcuni giocatori non è ancora il momento di rilassarsi visti gli impegni con le rispettive nazionali. A rispondere alla chiamata saranno i tre argentini Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta e Lucas Beltran (quest'ultimo con la Sub23), il serbo Nikola Milenkovic e il ceco Antonin Barak. Per Kayode c'è stata la facoltà di scegliere se andare in Under 21 o meno viste le tante partite fatte e le mancate vacanze la scorsa estate quando, da campione d'Europa Under 19 si aggregò subito alla prima squadra viola ma è stato ritenuto opportuno staccare la spina.

Ci saranno invece due dei tanti viola in prestito: Carmine Nunziata ha infatti convocato Christian Dalle Mura e Alessandro Bianco, che hanno disputato la stagione in B rispettivamente nella Ternana e nella Reggiana. I due sono da oggi in ritiro a Fiumicino da dove partiranno per il "Tournoi Maurice Revello".