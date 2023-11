NARDELLA, Governo vuole privare Firenze di decine di mln

FirenzeViola.it

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori su FirenzeViola.it nella giornata odierna è stata la risposta del sindaco di Firenze, Dario Nardella, riguardo i 30 milioni di euro destinati ai lavori per la tramvia, tagliati dal Governo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "La denuncia dell’onorevole Federico Gianassi, che ha scoperto nella manovra un taglio di ben 30 milioni sulla tramvia di Firenze, è sconcertante. Ancora una volta questo Governo, e in questo caso la Lega in particolare, taglia risorse alla città, soldi preziosi per realizzare opere pubbliche e trasporti per i cittadini. È ormai evidente che il Governo Meloni abbia come obiettivo quello di fare campagna elettorale privando Firenze di decine di milioni. Lo hanno fatto con lo stadio Franchi...".

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA: