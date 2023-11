NARDELLA, 30mln in meno per la tramvia: sconcertante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Scontro frontale ormai tra il Governo ed il Comune di Firenze. Come riporta l'edizione online de La Nazione, l'amministrazione comunale del capoluogo ha attaccato una scelta che prevede 30 milioni in meno per la tramvia a Campi Bisenzio: "Il governo Meloni taglia 30 milioni di euro già stanziati per il 2024 per realizzare la tramvia di Firenze - ha detto Federico Gianassi, deputato ed ex assessore. Si tratta di risorse già assegnate, ma sottratte con la manovra di Bilancio come si legge nelle sue pieghe e in particolare nelle Tabella 10 del ministero delle Infrastrutture".

A lui ha fatto eco il sindaco Dario Nardella: "La denuncia dell’onorevole Federico Gianassi, che ha scoperto nella manovra un taglio di ben 30 milioni sulla tramvia di Firenze, è sconcertante. Ancora una volta questo Governo, e in questo caso la Lega in particolare, taglia risorse alla città, soldi preziosi per realizzare opere pubbliche e trasporti per i cittadini. È ormai evidente che il Governo Meloni abbia come obiettivo quello di fare campagna elettorale privando Firenze di decine di milioni. Lo hanno fatto con lo stadio Franchi, poi con i Piani urbani integrati, ora con la tramvia, ma se pensano che facendo un dispetto a Firenze e ai fiorentini vinceranno le elezioni si sbagliano di grosso. I fiorentini non hanno l’anello al naso. Ci vuole rispetto e amore per la città, oltre al senso delle istituzioni che evidentemente a questo Governo manca del tutto".