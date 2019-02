NAPOLI NEL MIRINO: I VIOLA RICARICANO LE PILE E HUGO STRINGE I DENTI

Sabato arriva un Napoli rinfrancato, dopo la cocente eliminazione dalla Coppa, dalla vittoria di sabato scorso con la Samp, successo grazie al quale ha guadagnato punti su tutte le altre big. La Fiorentina però, nonostante l'imminente big-match, ha giustamente preferito tirare il fiato dopo le tre partite in sette giorni (il calendario tra l'altro favorisce il Napoli che ha avuto la domenica in più di riposo), eccezion fatta per Vitor Hugo. Il giocatore infatti deve recuperare da una lesione di primo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra (secondo il report di sabato scorso) ed ora stringe i denti per rientrare con il Napoli quando, tra l'altro, mancheranno Nikola Milenkovic proprio in difesa e ancora Marco Benassi (che deve finire di scontare le due giornate rimediate nella gara con il Chievo, una per somma di ammonizioni ed una per il rosso diretto per il fallo di mano) a centrocampo. Ma il brasiliano vuole esserci a tutti i costi ed oggi ha lavorato in palestra senza risparmiarsi e solo i prossimi allenamenti da domani a sabato mattina diranno se al centro della difesa con Pezzella giocherà lui o Ceccherini.

Certo è che al centro Pioli non potrà utilizzare Laurini, impegnato per forza di cose a destra al posto dello squalificato Milenkovic, soprattutto se il tecnico confermerà lo schieramento a quattro. Il terzino destro, che a gennaio ha rischiato anche di essere ceduto, ha dimostrato di essere rientrato bene dopo la lunga assenza di inizio stagione per recuperare dall'infortunio della precedente. Anche i tre azzurri, Benassi, Chiesa e Biraghi impegnati nello stage a Coverciano oggi e domani, non si sono riposati ma di sicuro Pioli neanche si sogna di rinunciare ad uno degli ultimi due contro il Napoli confermando Edimilson al posto del primo squalificato. Prematuro fare previsioni sull'undici titolare (anche se abbastanza scontato), quello che è sicuro è che Pioli ha voluto fare riprendere fiato a tutti e far sgombrare la mente in totale relax e che Hugo farà di tutto per esserci.