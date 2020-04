NANNELLI A FV, Drago e Terracciano mi hanno stupito

Alex Nannelli, giovane portiere 2002 della Fiorentina in prestito al San Donato Tavarnelle, ieri ha partecipato ad una diretta Instagram con FirenzeViola.it e ha raccontato come ha vissuto il ritiro di Moena con Dragowski e Terracciano: "Sono due bravissimi ragazzi che mi hanno accolto molto bene: ci ho fatto subito amicizia. Mi hanno stupito perché non li avevo visti dal vivo. Drago, in particolare, ha fatto molto bene ad Empoli e ha tanti margini di miglioramento. Ma anche Terracciano ha grandissime qualità”.

